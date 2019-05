Game of Thrones, Stephen Colbert e la "storia nascosta" della bottiglia d'acqua in scena

A quattro giorni dal controverso e criticatissimo series finale di Game of Thrones, continuiamo a parlare di uno degli eventi televisivi più importanti degli ultimi anni, che ha messo la parola fine alla serie dei record HBO (in attesa degli spin-off), concentrandoci ancora sull'errore della bottiglia d'acqua in scena.

Come sappiamo, dopo il bicchiere di Strabucks nell'episodio 8x04, preso in giro in ogni angolo dell'impianto mediatico televisivo, anche nell'ultimo episodio dell'ultima stagione, la produzione di Game of Thrones non ha rinunciato a lasciare direttamente in scena qualcosa, nello specifico una bottiglia d'acqua nascosta dietro la gamba della sedia di Sam Tarly.



"Dunque, voi ora pensate si tratti di un errore, ma non è così", dice ironicamente Stephen Colbert, raccontando di come quella bottiglia chiuda in realtà perfettamente il ciclo evolutivo del "personaggio nato dal fuoco nella prima stagione insieme ai draghi e che ha anche aiutato Hodor a reggere la porta nel meraviglioso episodio del suo sacrificio". Scherza ovviamente sull'errore, ma nel farlo crea un percorso di "crescita" della bottiglia seriamente idiota. Il "pezzo" inizia al minuto 1:49.



Avete già letto la nostra recensione di Game of Thrones 8x06? Cosa ne pensate del series finale della serie: vi ha soddisfatti? Lasciato molti dubbi? Fateci sapere le vostre opinioni nella sezione commenti.