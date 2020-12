Game of Thrones: la storia di Lady Stoneheart che non avete visto nella serie TV

Mentre aspettiamo l'uscita del prossimo libro di Game of Thrones, parliamo di uno dei personaggi più importanti presenti nelle pagine dei romanzi scritti da George R.R. Martin: ci riferiamo a Lady Stoneheart.

Il personaggio è l'identità assunta da Catelyn Tully dopo gli eventi del Red Wedding, durante il quale le truppe dei Bolton, dei Frey e dei Lannister hanno ucciso suo figlio Robb, sua moglie e i vari nobili presenti durante il banchetto. Anche Catelyn venne uccisa dai suoi nemici, ma qualche giorno dopo il suo corpo viene ritrovato da Lord Berric Dondarion, che decide di farla resuscitare. La persona che ritorna in vita però è molto diversa da Catelyn, sia nell'aspetto fisico, sia nel carattere. I vari giorni passati da morte nella acque vicino al castello dei Frey hanno portato la sua pelle a diventare bianca e a chiazze marroni, ha perso metà dei capelli e il volto è ancora sfregiato dalle ferite.

Nel corso dei libri assistiamo quindi alla sua storia, incentrata sul suo desiderio di vendetta contro chiunque faccia parte delle casate responsabili della morte di Robb, diventando la leader della "Fratellanza senza vessilli" e riuscendo anche a catturare Jamie Lannister e Brienne.

