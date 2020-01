Game of Thrones stravince ai Global TV Demand Awards

Neanche una trasmissione di successo come Queer Eye ha potuto qualcosa contro la serie che ha segnato la televisione internazionale nell'ultimo decennio, Game of Thrones. Lo show di D.B. Weiss e David Benioff ha trionfato al 2° Global TV Demand Awards di Parrot Analytics, vincendo i premi come show più richiesto e miglior show drammatico.

La cerimonia di premiazione si è svolta nella serata di martedì, in una conferenza al NATPE di Miami. L'altro riconoscimento più ambito è stato invece vinto da The Big Bang Theory.

I premi vinti da Game of Thrones valgono molto in relazione anche ai dati analizzati da Parrot Analytics, che prende in considerazione non solo la visualizzazione del video ma anche il coinvolgimento degli spettatori sulle molteplici piattaforme, non solo social.



A portare la testimonianza migliore sul proprio successo è stato David Crane, co-creatore di Friends:"Il nostro show prima era stato cancellato dopo soli sei episodi, e invece ora siamo qui. Le parole 'Nessuno ti aveva mai detto che la vita sarebbe stata così' non potrebbero essere più vere" ha concluso Crane, ritirando un premio speciale assegnato a lui e alla co-autrice, Marta Kauffman.

Ecco i principali vincitori dei Global TV Demand Awards:

Most In-Demand TV Show in the World: Game of Thrones

Most In-Demand Digital Original in the World: Stranger Things

Most In-Demand Drama Series in the World: Game of Thrones

Most In-Demand Comedy Series in the World: The Big Bang Theory



Premi anche per la serie live-action di Star Wars, The Mandalorian, e per lo show con Cillian Murphy, Peaky Blinders.

Per quanto riguarda Game of Thrones, Sophie Turner ha parlato di un possibile ritorno di Sansa in uno spin-off mentre Peter Dinklage ha vinto il premio ai SAG Awards.