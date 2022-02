Game of Thrones, al via gli studio tour in Irlanda del Nord

I Linen Mill Studios di Banbridge, in Irlanda del Nord, aprono ufficialmente le porte ai fan di Game of Thrones: da oggi sarà possibile visitare il set ed entrare a pieno nelle atmosfere della celebre serie fantasy prodotta da HBO.

L'annuncio degli studio tour di Game of Thrones era arrivato lo scorso dicembre, quando Andrew Webb e David Browne, direttori esecutivi degli studi, avevano rivelato: "Dopo tanti anni come studio di riprese chiuso e off limits, ora è tempo che i fan di tutto il mondo possano entrare nei Sette Regni e fare il loro viaggio personale nel mondo di Westeros nei Linen Mill Studios".

"Dalla sceneggiatura allo schermo: il vostro viaggio nel dietro le quinte di Game of Thrones comincia alla Barriera, nel vasto e freddo nord, con tutto ciò che si trova nel buio oltre di essa" è ciò che svela il sito web, presentando la struttura che si estende per oltre diecimila metri quadrati e che da oggi apre i battenti per tutti gli appassionati dello show HBO.

Dalla sala principale di Grande Inverno alla Sala del Trono di Roccia del Drago, dal tempio del Dio dai Mille Volti al cortile con la mappa del continente di Westeros nella Fortezza Rossa di Approdo del Re, i visitatori potranno vedere dal vivo le ambientazioni più iconiche di Game of Thrones, nonché i costumi originali dei personaggi, armi, decorazioni e oggetti vari.

Oltre a cimeli come la spada Lungo Artiglio di Jon Snow, il vestito da sposa di Sansa o l'iconico Trono di Spade, sarà possibile vedere da vicino anche alcuni dei concept sketch usati come riferimento durante la produzione dello show e ci sarà una sezione dedicata al make up e al trucco prostetico usati sul set.

"Questi sono i set in cui abbiamo realmente girato" ha dichiarato alla stampa Ian Beattie, che in Game of Thrones ha interpretato Meryn Trant. "Questi sono i costumi che abbiamo realmente indossato, le spade che abbiamo realmente usato. A differenza dello show, in cui ciò non si vede sempre, qui potrete vedere l'incredibile attenzione al dettaglio che c'è stata in ogni aspetto della realizzazione di questo show".

A proposito del magnifico universo di Game of Thrones, avanzano le riprese di House of the Dragon: Rhys Ifans, l'attore che interpreterà Otto Hightower, primo Cavaliere del re Viserys Targaryen (Paddy Considine), ha rivelato nelle scorse settimane che è ancora in corso la produzione della serie HBO, che dovrebbe arrivare sul piccolo schermo nel corso del 2022.