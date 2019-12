Game of Thrones supera Stranger Things ed è la serie più discussa su Twitter del 2019

Si torna a parlare della serie ispirata ai romanzi di George R. R. Martin: dopo la snobbatura di Game of Thrones ai Golden Globe, scopriamo che lo show è il vincitore di un particolare record, è infatti la più discussa su Twitter.

Ad animare i messaggi degli utenti della famosa piattaforma social ci avrà pensato sicuramente la controversa ottava stagione, che ha chiuso definitivamente le vicende di Jon Snow, Daenerys Targaryen e degli altri abitanti di Westeros, gli appassionati infatti hanno accusato i due showrunner di aver affrettato troppo le vicende, a scapito della qualità delle puntate finali.

Ecco la top 10 degli show più discussi del 2019:

Game of Thrones Stranger Things The Simpson La Casa de Papel Grey's Anatomy Love Island Catfish: The TV Show Family Guy The Walking Dead Narcos

Come potete vedere dalla lista la concorrenza al primo posto è stata molto agguerrita, in particolare da parte della sere di punta di Netflix, Stranger Things ideata dai fratelli Duffer. Nel frattempo anche Peter Dinklage ha detto la sua sul finale di Game of Thrones, affermando di essere soddisfatto del lavoro fatto da David Benioff e D. B. Weiss, al contrario dei fan dei romanzi dello scrittore statunitense. Siamo sicuri che non è l'ultima volta che sentiremo parlare dell'argomento, rischiando così di far diventare la serie anche la più discussa del 2020.