Game of Thrones: svelato un toccante dettaglio della scena finale di Brienne

Il compositore della colonna sonora di Game of Thrones Ramin Djawadi ha rivelato un dettaglio, già indicato da alcune teorie dei fan, sulla scena finale di Brienne nell'ultimissimo episodio dello show. Attenzione, seguono spoiler.

Nell'episodio "Il Trono di Spade" la storyline di Brienne si conclude con un ultimo riferimento alla sua relazione con Jamie Lannister: l'ora cavaliere ha infatti scritto nell'apposito Libro Bianco il destino dello Sterminatore di Re, come da tradizione per quanto riguarda i comandanti della Guardia Reale.

Alcuni fan hanno notato che il brano della colonna sonora dedicato a questa scena - intitolato appunto "The White Book" - ricordava molto la melodia di "I Am Hers, She Is Mine", ovvero la musica che ha accompagnato il matrimonio di Robb Stark e Talisa Maegyr.

Durante una recente intervista con Insider, Djawadi ha confermato che questa interpretazione è quella corretta e che la musica è un riferimento alla (ormai perduta) storia d'amore tra Brienne e Jamie: "E' un riferimento a quello che la loro relazione sarebbe potuta essere, se lui fosse ancora vivo. Cosa sarebbero potuti diventare. Per questo l'ho inserita. Quando lei si siede e e pensa a lui mentre scrive tutto ciò che ha da scrivere, la seconda parte è il tema "Onore", però si, gran parte del brano il tema del matrimonio."

E voi? Avevate notato questo particolare riferimento? Fatecelo sapere nei commenti. Per ulteriori approfondimenti, vi consigliamo di leggere la nostra recensione del finale di Game of Thrones.