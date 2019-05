Game of Thrones: Taylor Swift ha creato una canzone ispirata totalmente ad Arya Stark

Nel corso di una recente intervista con Entertainment Weekly, la celebre pop star Taylor Swift ha confessato di essere una grandissima fan di Game of Thrones, e la sua passione per la serie HBO è arrivata addirittura ad ispirare un suo album.

Il lavoro in questione sarebbe reputation, il suo ultimo album, e in particolare il singolo principale del disco, "Look What You Made Me Do": "Queste canzoni erano per basate su quello che stavo passando come persone, ma tutte riviste attraverso una sorta di filtro ispirato a Game of Thrones", ha detto la Swift. "'Look What You Made Me Do' è letteralmente tratta dalla lista delle uccisioni di Arya Stark, mentre mentre 'I Did Something Bad' è stata scritta dopo che Arya e Sansa hanno cospirato insieme per uccidere Ditocorto."

La cantante ha proseguito: "Il mio intero storytelling è stato letteralmente modellato dalla serie, dalla capacità di prefigurare storie, a quella di creare meticolosamente trame criptiche. Così, ho trovato modi per essere più criptica con le informazioni e i messaggi con i fan. Aspiro a fare almeno una milionesima parte di quello che hanno fatto i creatori di Game of Thrones."

L'ossessione di Taylor Swift per Game of Thrones è relativamente recente, dato che ha iniziato a seguire la serie HBO dal 2016 dopo aver incontrato proprio le attrici Maisie Williams e Sophie Turner, che nel 2015 andò ad un concerto della pop star.

