Game of Thrones e la tazza abbandonata sul set: Emilia Clarke svela un nuovo sospetto

Ricordate la tazza di caffè abbandonata sul set di Game of Thrones e inclusa per errore nella stagione finale? Ebbene, la star della serie Emilia Clarke ha svelato il nome di un nuovo sospetto in una recente intervista rilasciata a the Skimm.

Per chi non lo ricordasse, tutto è iniziato quando il web è impazzito per la tazza, inquadrata durante il banchetto di Grande Inverno in seguito alla battaglia contro gli Estranei nell'episodio 8x04 di Game of Thrones. In risposta al tumulto creatosi in rete, la HBO ha commentato ironicamente, attribuendo la colpa a Emilia Clarke, ma l'attrice ha sempre negato di essere stata la responsabile.

Ad avvalorare questa ipotesi, ovviamente sempre in maniera scherzosa, sono intervenuti anche diversi colleghi tra cui Sophie Turner, Nikolaj Coster-Waldau e Liam Cunningham, ma il mistero tutt'ora non è ancora stato risolto, e la Clarke ha tenuto a ribadire la sua "innocenza".

"Lo dirò ancora una volta per la cronaca: non era mia. Sto guardando proprio te, Dan Weiss", ha dichiarato l'interprete di Daenerys puntando il dito contro D.B. Weiss, co-creatore e showrunner della serie HBO insieme a David Benioff. Insomma, sembra ancora presto per dichiarare il mistero della tazza di caffè risolto, e probabilmente ne sentiremo parlare ancora a lungo.

Nel frattempo, vi ricordiamo che HBO ha avviato i lavori per lo spin-off House of the Dragon incentrato proprio sui Targaryen.