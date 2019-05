Game of Thrones, una tazza di Starbucks per Emilia Clarke ai playoff NBA

Ci sono episodi che ti porti dietro a vita, o comunque per un bel po': tale sembra dover essere quello della tazza di Starbucks per gli attori di Game of Thrones, che proprio sembrano non poter (o voler, dopotutto) sfuggire alle prese in giro sulla clamorosa svista dell'ultimo episodio.

Accade, dunque, che Emilia Clarke si trovi a Houston per assistere ad una partite dei play-off dell'NBA tra Houston Rockets e Golden State Warriors. Impossibile pensare di passare in osservata, soprattutto dal momento in cui l'attrice era seduta praticamente a bordo campo.

La mascotte dei Rockets, Clutch, non ha perso l'occasione per girare il dito nella piaga dello "scandalo Starbucksgate", dirigendosi verso la Madre dei Draghi con in mano una tazza di caffè. In un divertente siparietto organizzato per l'occasione, Clutch ha lasciato cadere la tazza per lo stupore di trovarsi davanti Daenerys Targaryen in persona, prima di inginocchiarsi di fronte a lei.

Emilia Clarke si è mostrata sinceramente divertita dall'episodio, scoppiando in una contagiosa risata, salutando le telecamere e cercando di nascondersi il volto tra le mani. L'attrice è stata annunciata come "The Mother of Dragons!" dallo speaker dei Rockets, mentre sullo schermo appariva il nome dell'attrice seguito dagli innumerevoli titoli dei quali si è fregiata Daenerys lungo le otto stagioni di Game of Thrones: "Daenerys Targaryen Nata dalla Tempesta, Prima del suo Nome, Regina degli Andali e dei Primi Uomini..." e così via.

La storia della tazza sembra dunque non dover essere dimenticata in tempi brevi, per la gioia di Starbucks. Nel frattempo, Game of Thrones dista sole due puntate dalla conclusione: su Rotten Tomatoes, però, il gradimento è in calo.