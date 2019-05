Game of Thrones: con la tazza Starbucks ha guadagnato $2,3 milioni in pubblicità gratuita

Ricordate la tazza di caffè dimenticata dimenticata in una scena dello scorso episodio di Game of Thrones? A quanto pare il piccolo incidente di produzione dovrebbe essere valso circa $2,3 milioni per Starbucks, che ha ottenuto un'ondata di pubblicità gratuita per una tazza che non era neanche la sua.

Stacy Jones, CEO della compagnia di marketing Hollywood Branded ha infatti dichiarato a CNBC che le più di 10.000 citazioni della compagnia apparse in rete e nelle radio e TV di tutto il mondo, per una tazza che tra l'altro non era di Starbucks ma di una caffetteria del posto, si sono tramutate in una pubblicità gratuita dal valore di circa $2,3 milioni.

L'ingente aumento di traffico di citazioni sui social di Starbucks si è anche guadagnato un articolo speciale nel Wall Street Journal. "Questa è un'opportunità più unica che rara per Starbucks" ha dichiarato Jones. "In realtà questa è solo la punta dell'iceberg, perché non si è potuto monitorare o stimare il passaparola o le menzioni sui social media."

Starbucks, che non ha voluto commentare le stime di Jones, in settimana aveva colto al volo l'occasione per cavalcare l'ondata social dell'evento e commentare con un simpatico: "Per essere onesti pensavamo ordinasse un Dragon Drink."

Il penultimo episodio di Game of Thrones si prepara a debuttare su Sky Atlantic nella notte tra il 12 e il 13 maggio. Per saperne di più vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione dell'episodio 8x04 di Game of Thrones, intitolato "The Last of the Starks".