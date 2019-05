Game of Thrones, la tazza di Starbucks è stata rimossa

Il divertimento è finito, le strade di Starbucks e Game of Thrones si sono divise. La HBO, protagonista di una delle sviste più esilaranti della storia recente della TV, ha infatti eliminato dalle immagini dell'episodio 8x04 la tazza di Starbucks che tanto ludibrio aveva regalato ai fan di GoT.

La produzione, d'altronde, aveva già ripagato l'ironia del web con la stessa moneta, ammettendo la clamorosa svista e rispondendo in maniera brillante. Game of Thrones, però, è una serie che aspira ad essere ricordata nei decenni a venire, per cui meglio correre ai ripari onde evitare un brutto crollo di reputazione.

Ad annunciare l'eliminazione dalle scene della tazza incriminata è stata Bernie Caulfield, produttrice esecutiva dello show. Caulfield ha ammesso di non aver, inizialmente, creduto alle voci: "Non ci posso credere. I nostri decoratori danno il mille per cento su questa serie... Al giorno d'oggi non puoi sempre credere a cosa vedi, perché la gente è capace di mettere qualunque cosa in una foto. Ma immagino fosse davvero lì, non ne sono sicura, ma sì, ovviamente ci scusiamo!" ha dichiarato Caulfield, sempre piuttosto incredula sull'accaduto.

La tazza di Starbucks, comunque, ha almeno dato motivo di sorridere a chi, dell'ultimo episodio di GoT, non ha digerito alcuni sviluppi della trama. D'ora in avanti, però, dovrebbe esserci ben poco da ridere: la guerra è alle porte, come ci mostra il trailer del quinto episodio.