Game of Thrones: la tazza di Starbucks potrebbe essere stata di Sophie Turner

Ormai anche le pietre sanno del bicchiere Starbucks dimenticato in Game of Thrones, ma a quanto pare adesso alcuni fan stanno dando la colpa di questa incredibile gaffe all'attrice Sophie Turner.

Nelle scorse ore su Twitter è infatti spuntata una foto dal dietro le quinte della serie, nella quale la Turner è ritratta in posa con la collega Bella Ramsey (Lyanna Mormont) e soprattutto con in mano quella che sembrerebbe essere proprio la tazza incriminata. I post, che come al solito trovate in calce all'articolo, incriminerebbero la Turner: alcuni hanno scherzato sul fatto che, esattamente come avrebbe fatto il suo "mentore" Ditocorto, l'attrice abbia piazzato la tazza di Starbucks davanti a Daenerys premeditatamente, così da far ricadere la colpa su di lei.

Ad ogni modo, dopo la geniale replica della HBO, il caso è stato ufficialmente chiuso: il network ha infatti rimosso digitalmente la tazza di Game of Thrones, che non comparirà più nelle repliche della puntata, sia in televisione che in streaming, né ovviamente arriverà nelle edizioni home-video della serie che saranno pubblicate prossimamente.

Per altri approfondimenti sulla serie, vi lasciamo ad una teoria che suggerisce l'arrivo di altri draghi in Game of Thrones dalla prossima - e penultima - puntata. L'episodio, ancora senza titolo, sarà nuovamente diretto da Miguel Sapochnik e metterà in scena l'assedio di Approdo del Re e il confronto finale fra Daenerys Targaryen e Cersei Lannister.