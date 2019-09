Game of Thrones: una teoria ipotizza che quella delle ultime stagioni non sia davvero Arya

Nonostante la stagione conclusiva di Game of Thrones sia ormai archiviata, i fan stanno continuando a teorizzare su quanto visto nello show e in questi giorni sta prendendo piede un’ipotesi sul destino di Arya Stark che potrebbe sconvolgere l’arco narrativo del personaggio.

Nel finale della serie vediamo la giovane della casata dei metalupi imbarcarsi per un viaggio verso l’est, ma alcuni fan credono che in realtà la vera Arya sia morta nelle stagioni precedenti.

Un utente di Reddit, seedyProfessor, sostiene che la ragazza sia stata uccisa da The Waif, colei che abbiamo visto nella Casa del bianco e del nero in Bravoos, una dei Faceless Men.



Nella sesta stagione le due si sono scontrare ma il momento decisivo è avvenuto fuori dallo schermo e Arya ne è emersa vincitrice. In realtà, secondo l’utente, ad avere la meglio è stata l’avversaria, che ha così preso il volto della Stark e si è spacciata per lei negli episodi successivi. A confermare la teoria ci sarebbe il fatto che Arya non ha terminato la sua lista delle persone da uccidere. All’appello mancano infatti il Mastino e Cersei, il che viene ritenuto strano a causa della sua forte voglia di vendetta.

“Nei libri non ha mai rinunciato alla sua lista”, ha scritto l’utente. “Nella serie, lei va alla Red Keep e il Mastino la convince ad andare via perché sarebbe stato troppo pericoloso cercare di uccidere Cersei. Ho ricordato che anche lui era nella lista e mi sono arrabbiato nel vedere Arya rinunciare alle due uccisioni quando invece avrebbero dovuto rappresentare la missione della sua vita. Questo rinforza la mia teoria”.

Anche se è legittimo avere dubbi sul reale esito dello scontro, va però notato che il mutato atteggiamento di Arya può essere tranquillamente il frutto dell’evoluzione del personaggio, che ha così deciso di abbandonare i propri propositi.

Voi cosa ne pensate? Questa teoria ha qualche fondamento?

Nei giorni scorsi Kit Harington ha smentito un’altra teoria dei fan sempre su Arya, mentre invece gli showrunner DB Weiss e David Benioff hanno rivelato la loro scena preferita dell’ottava stagione di Game of Thrones.