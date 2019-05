Game of Thrones come Il Signore degli anelli: Jon Snow farà la fine di Frodo?

A soli due episodi dalla conclusione definitiva di Game of Thrones, o almeno della sua serie principale, continuano ad emergere nuove teorie sull'atteso epilogo degli eventi di Westeros: quella che vi proponiamo oggi riguarda in particolar modo una fine inaspettata per Jon Snow e l'ammirazione di George R.R. Martin per Il Signore degli Anelli.

La teoria, suggerita da Vanity Fair, cerca di anticipare la conclusione dello show con un preciso parallelismo tra la serie di David Benioff e D.B. Weiss e i romanzi di J.R.R Tolkien. Vi anticipiamo che secondo la teoria Jon Snow andrà incontro ad un destino all'apparenza negativo, pur con una vittoria dei "buoni".

I parallelismi tra i due fantasy sono questi:

Il Trono di Spade è l'Anello del Potere : l'oggetto di desiderio della maggior parte dei personaggio che corrompe chiunque entra in contatto con lui o cerca di ottenerlo. In questo senso possiamo considerare anche l'avanzata del Re della Notte come un percorso in direzione di potere corrotto.

: l'oggetto di desiderio della maggior parte dei personaggio che corrompe chiunque entra in contatto con lui o cerca di ottenerlo. In questo senso possiamo considerare anche l'avanzata del Re della Notte come un percorso in direzione di potere corrotto. Jon Snow è Frodo : l'eroe che non ti aspetti che riuscirà a completare la sua missione e portare la pace nel regno. L'impresa però prevede una forte resistenza alla tentazione dettata dal potere: in questo caso Jon rinuncia al Trono di Spade e decide di vivere nel vero Nord insieme ai Bruti. Mentre Jon è al di là della Barriera, Sam (che condivide anche il nome con il fedele compagno di Frodo, Samvise Gamgee) si sistema con la sua nuova e grande famiglia e vive per sempre in pace e tranquillità.

: l'eroe che non ti aspetti che riuscirà a completare la sua missione e portare la pace nel regno. L'impresa però prevede una forte resistenza alla tentazione dettata dal potere: in questo caso Jon rinuncia al Trono di Spade e decide di vivere nel vero Nord insieme ai Bruti. Mentre Jon è al di là della Barriera, Sam (che condivide anche il nome con il fedele compagno di Frodo, Samvise Gamgee) si sistema con la sua nuova e grande famiglia e vive per sempre in pace e tranquillità. Daenerys è Gollum : tentata dall'oggetto del potere, la Regina dei Draghi tenterà a tutti i costi di impossessarsi del Trono di Spade e perirà tragicamente nell'impresa, lo stesso destino che è toccato all'hobbit consumato dall'Anello.

: tentata dall'oggetto del potere, la Regina dei Draghi tenterà a tutti i costi di impossessarsi del Trono di Spade e perirà tragicamente nell'impresa, lo stesso destino che è toccato all'hobbit consumato dall'Anello. Bran è Aragorn: il personaggio di stirpe reale che abbraccia la propria identità e accetta di governare. A causa dello scarso interesse verso il potere, Bran è destinato a diventare il perfetto Re di Westeros.

L'episodio 8x04 di Game of Thrones ha fornito diverse indicazioni sia in direzione di questa teoria che contro. Se è vero che il futuro di Daenerys è sempre più condizionato dall'ossessione del potere e la rabbia causata da Cersei, Jon ha invece tagliato definitivamente i ponti con Spettro, Tormund e in generale il Nord oltre la Barriera. Per quanto riguarda Bran, invece, al momento risulta alquanto difficile anticipare qualcosa di concreto per il finale. Per saperne di più vi consigliamo di dare un'occhiata anche alla teoria sui nuovi Draghi.