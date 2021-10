Game of Thrones, quali teorie dei fan si sono avverate negli anni?

A distanza di più di due anni dalla trasmissione dell'ultimo episodio di Game of Thrones, che ha lasciato delusi in molti, possiamo tirare le somme e dire che sono molte le teorie dei fan dimostratesi vere nel corso delle otto stagioni: molte già le conoscete, altre erano nell'aria, ma alcune furono davvero profetiche.

Che la famosissima serie HBO tratta dal ciclo di romanzi di George R.R. Martin abbia basato gran parte del suo svolgimento narrativo sulle profezie, tipiche del fantasy e di molti altri titoli di genere, è cosa nota. Fin dalla Profezia del Re Pazzo Targaryen, sono molti i miti e le superstizioni poi avveratesi nella serie, a fianco di altre rimaste incomplete rispetto ai romanzi, come quella riguardante Cersei in Game of Thrones. Ma a fianco di queste vi sono altre, diversissime prefigurazioni: le cosiddette fan theories, molte delle quali predette con grande anticipo e avveratesi poi quasi al millimetro.

Non ci concentreremo qui su quelle coincidenti con le profezie di R.R. Martin. Che Approdo del Re sarebbe stato distrutto e Daenerys sarebbe impazzita, per esempio, sono previsioni formulate già all'interno della serie. Diverso il caso per dettagli apparentemente insignificanti. Come il fatto che i due mostruosi fratelli della serie, il Mastino e la Montagna, schierati ai fronti opposti ed emaciati dall'odio reciproco, si sarebbero infine scontrati in un duello fra Clegane all'ultimo sangue.



In un certo senso però, viste le premesse, si può dire che fossero quasi destinati a un epilogo del genere: ben più difficile invece, immaginare chi, fra i numerosi personaggi ancora in vita nell'ottava stagione, avrebbe ucciso il Re della Notte. Su Reddit già si scommetteva su Arya con largo anticipo: sia per le sue abilità di mimetismo sia per la dotazione, quella daga in acciaio di Valyria, una delle poche armi in grado di sconfiggere l'Estraneo.



Il grande gruppo di teorie però, poi avveratesi in blocco, riguarda Jon Snow, anche se gli autori di Game of Thrones avevano piani differenti. La prima, nota come R+L=J: che Jon fosse un Targaryen, figlio di Raeghar e Lyanna Stark, quindi nipote del Re Pazzo e fratello di Daenerys, oltreché domatore di draghi. La seconda: che fosse il Principe che fu Promesso, in grado dunque di resuscitare ma costretto poi a pugnalare l'amata (Daenerys). Tante postille, tutte avverate: tranne la diretta conseguenza, ovvero la naturale ascesa al Trono di Spade che avrebbe ribaltato - come si stava preparando - l'anonimato del Bastardo di Grande Inverno. Per fortuna, i fan predissero anche questo: che sarebbe stato cioè Bran lo Storpio, a prendere il controllo di Westeros. Un finale che avrebbe lasciato molti insoddisfatti di Game of Thrones e con poche aspettative per l'imminente spin-off. Siete fra quelli? Ditecelo nei commenti.