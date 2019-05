Game of Thrones: The Last Watch, il documentario andrà in onda nella notte su HBO

Il trailer di Game of Thrones: The Last Watch ci ha dato solo un assaggio dello speciale documentario che esplorerà il making of dell'attesa quanto controversa stagione finale della serie. In attesa della release italiane prevista per la prossima settimana, il documentario debutta questa notte su HBO.

Game of Thrones: The Last Watch è un documentario della durata di due ore che mostrerà con un "accesso senza precedenti" il dietro le quinte dell'ottava e ultima stagione dello show. Resoconto ravvicinato e personale della produzione, il documentario racconterà anche delle estreme condizioni climatiche già descritte dal regista Miguel Sapochnick e i membri del cast per la realizzazione dell'episodio 8x03, "The Long Night", ovvero l'ambiziosa ed epica battaglia tra i vivi e i morti - ricordiamo che il momento finale dell'episodio è stato eletto dai fan come momento più shockante dell'ottava stagione.

Il documentario inoltre non si limiterà a mostrare ai fan un semplice making of, ma si concentrerà molto sulle figure della produzione, su cosa significhi per loro aver lavorato ad una serie come Game of Thrones e sulle emozioni provate al momento dell’addio.

Per quanto riguarda la distribuzione italiana, Game of Thrones: The Last Watch andrà in onda su Sky Atlantic il 3 giugno alle ore 21.15. Siete curiosi di vedere all'opera la crew di Game of Thrones? Fatecelo sapere nei commenti.