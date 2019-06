Game of Thrones: The Last Watch, la regista spiega il focus 'sugli eroi non celebrati'

Dopo il finale dell'ultima stagione di Game of Thrones, i fan che si sono sintonizzati lo scorso 26 maggio sulla HBO (da noi su Sky) per vedere il documentario The Last Watch e scoprire qualcosa sui retroscena dei loro attori preferiti, hanno avuto una sorpresa scoprendo un focus dedicato a ben altre "star".

Niente intervista a Kit Harington, Sophie Turner, Emilia Clarke o Peter Dinklage, perché l'obiettivo del documentario diretto da Jeanie Finlay era quello di "raccontare agli spettatori gli eroi non celebrati di Game of Thrones", dunque tutte quelle persone che hanno reso possibile l'esistenza di questo show, tra i quali Andrew McClay (interprete di una guardia degli Stark per diverse stagioni), Del Reid (capo del dipartimento della neve per lo show) e Leigh McCrum (addetto ai caffè).



La Finlay ha rivelato al The Wrap: "Penso che Bernie Caulfield [produttrice esecutiva] sia stata la vera forza trascinante dello show. Lei voleva con tutta se stessa concentrarsi sugli eroi non celebrati della serie, tutte le persone dietro allo show, in ruoli anche minori. Ci sono circa 2000 membri della troupe che hanno lavorato a Game of Thrones e gli attori sono un piccola percentuale. Allora ho scelto di utilizzare le scene di Kit ed Emilia per raccontare le storie dei personaggi che stavo seguendo, perché erano quelle dove c'erano tutti e che si incrociavano meglio".



Continua: "Ero comunque alla ricerca di persone che magari non avevano mai parlato prima della serie, di membri secondari ma comunque importanti della troupe, con un ruolo più piccolo ma intrigante. Quando ho scoperto che c'era un capo per la gestione della neve sul set mi sono subito incuriosita, perché se pensi a Game of Thrones, pensi alla neve e all'inverno. Ma anche quando ho scoperto che Vladimir Furdik era il Night King, mi sono subito convinta a raccontarlo. Insomma, ero interessata a capire cosa significhi costruire un mondo, anche in parti più piccole, e capire cosa volesse dire salutarlo dopo tutti questi anni".



E voi? Avete visto Game of Thrones: The Last Watch? Fatecelo sapere nei commenti.