Game of Thrones: The Long Night è l'episodio più twittato di sempre

Mentre è stato pubblicato il trailer del quarto episodio di Game of Thrones, Variety ha fornito dei dati interessanti circa il successo mediatico della terza puntata, intitolata The Long Night.

La puntata è infatti ufficialmente diventata la più twittata della storia della televisione (e del social network): il nuovo record raggiunto si attesta a 7,8 milioni di tweet, relativi esclusivamente al singolo episodio, e non all'intera serie.

La premiere dell'ottava stagione di Game of Thrones, andata in onda il 14 aprile scorso, aveva raccolto oltre cinque milioni di tweet. Finora, nel 2019, c'è stato un totale di oltre 52 milioni di tweet su per Il Trono di Spade, cifra che rivela il clamoroso interesse intorno alla stagione finale della produzione HBO.

Inoltre, in onore di The Long Night è stata introdotta anche una nuova emoji per simboleggiare l'arma di Arya. La terzogenita di Eddard Stark e Cathryn Tully è stata anche il personaggio più twittato della serata, insieme a il Re della Notte, Bran, Jon Snow e Cersei.

