Game of Thrones: Toby Osmond vorrebbe uno spin-off su Dorne

La casa Martell ha avuto molto risalto in Game of Thrones soprattutto in seguito all'entrata in scena di Oberyn, il personaggio interpretato da Pedro Pascal e conosciuto come la Vipera Rossa.

Pur essendo apparso per pochi episodi - ricorderete sicuramente la sua tragica fine nello scontro con la Montagna - Oberyn ha conquistato immediatamente il cuore di molti fan e molti di essi sono rimasti delusi quando nelle stagioni successive la storia di Dorne è stata fatta da parte.

Toby Osmond, interprete del Principe di Dorne nell'episodio finale della serie, ha rivelato a Screen Rant la sua idea per un possibile spin-off su Dorne:

"Adoro Dorne, e la Vipera Rossa di Dorne è uno dei miei personaggi preferiti dello show. Vorrei saperne di più su... #DorneSpinoff [Ride]. C'è sempre tempo. Stanno facendo alcuni spin-off e sequel in questo momento, ma io incrocio le dita. #DorneSpinoff. Li adoro, mi piacerebbe vedere qualcosa di nuovo su Dorne nelle serie, specialmente per quanto riguarda il nuovo Principe di Dorne, chiaramente. Inoltre le Serpi delle Sabbie, che nei libri sono delle abili assassine, quando combattono contro Jamie, Bronn e le guardie di Dorne perdono. E voglio dire, avrebbero dovuto vincere, e quando vengono uccise sulle navi ho pensato 'seriamente?'. Sono cadute come mosche, voglio dire... al diavolo i Greyjoy! Le Serpi delle Sabbie sono fantastiche."

"Mi piacerebbe vedere anche un'altra cosa - non c'è stata una conclusione definitiva per Ellaria Sand. L'ultima volta l'abbiamo vista nella settima stagione in una segreta di King's Landing, prigioniera di Cersei, mentre guardava la figlia in preda al veleno, ma non l'abbiamo vista morire. Quindi il primo episodio dello spin-off su Dorne potrebbe mostrare il salvataggio di Ellaria Sand dai sotterranei di King's Landing."

Per quanto riguarda Ellaria Sand, HBO ha già escluso la possibilità di proseguire la storia dei personaggi apparsi nella serie principale (questo significa niente spin-off su Arya), ma il network potrebbe comunque prendere in considerazione una potenziale serie prequel ambientata a Dorne.

Per ulteriori approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra recensione del finale di Game of Thrones.