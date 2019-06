Game of Thrones: Tormund e Gendry si dilettano con Nintendo Switch nel backstage

Le dichiarazioni del regista Miguel Sapochnik e il documentario The Last Watch hanno messo in luce gli ingenti impegni produttivi de "La lunga notte", il terzo episodio dell'ottava stagione di Game of Thrones che ha portato su piccola schermo l'epica battaglia di Grande Inverno.

L'episodio in questione è stato un vero e proprio tour de force per tutti gli addetti ai lavori e in particolare per gli attori, che si sono ritrovati in estenuanti sessioni di riprese notturne in un'esperienza che molti hanno definito piuttosto massacrante.

Le riprese sono andate avanti per circa un mese, e una nuova immagine emersa su Reddit ha rivelato il passatempo trovato da Joe Dempsie e Kristofer Hivju, rispettivamente interpreti di Gendry e Tormund, tra una scena e l'altra.

Come potete vedere in calce alla notizia, la foto del backstage ci mostra due tra i più temerari guerrieri di Westeros, con tanto di sangue sul volto, impegnati in una sessione di gaming con Nintendo Switch. Vi ricordiamo, a proposito, che oggi alle ore 18:00 si terrà il Nintendo Direct E3 2019.

In questi giorni HBO ha proposto agli Emmy le proprie candidature per la stagione finale di Game of Thrones, tra le quali troviamo anche la regia di Miguel Sapochnik per l'episodio in questione. "La lunga notte" è stato anche proposto come miglior fotografia ed Hart and Makeup.