Loki 2, ricordi dalla prima stagione: 'Owen Wilson improvvisò la scena madre'

Nuovo sprint di interviste e hype schizzato a mille dopo gli aggiornamenti sullo sviluppo della seconda stagione di Loki, da molti considerata una delle migliori serie MCU. Cruciale il suo apporto sul cattivo ultimo del Multiverso, Kang il Conquistatore. Ma Tom Hiddleston si è concentrato su una scena chiave improvvisata da Owen Wilson.

Nelle ultime settimane, tutta l’attenzione degli spettatori del Marvel Cinematic Universe è andata ovviamente agli sconvolgenti episodi finali di Moon Knight. Ma a fianco delle serie in arrivo o attualmente in fase di distribuzione, non ci si può certo dimenticare della valanga di progetti in via di sviluppo o prossimi all’inizio riprese. Fra questi, la seconda stagione della serie dedicata al Dio dell’Inganno, che nel suo primo blocco di episodi ha potuto contare sulla straordinaria coppia messa su da Tom Hiddleston e Owen Wilson.

Il primo era già tornato sulla cresta dell’onda dopo nuovi rumor che lo vogliono pronto ad apparire in anticipo, su grande schermo, il 4 maggio: non bastavano infatti tutti i camei annunciati in Doctor Strange 2, ora si vocifera che vedremo anche Loki. È ovviamente presto per dirlo, ma considerando il peso che Colui Che Rimane, alias Kang il Conquistatore di Jonathan Majors, avrà all’interno del Multiverso; considerato che il nuovo capitolo diretto da Sam Raimi sarà quello che più tirerà le fila di questo fulcro narrativo della Fase 4; forse allora un collegamento fra serie e film non è poi così distante.

Nell’attesa di scoprirlo, Tom Hiddleston ha però sostenuto tutta una serie di interviste e dichiarazioni in cui sta esprimendo la sua eccitazione per la seconda stagione in sviluppo, tornando anche con la memoria al primo blocco di episodi. Parlando con The Playlist infatti, ha spiegato come Owen Wilson abbia regalato una grande quantità di improvvisazioni nei panni di Mobius. Ma una scena chiave, in particolare, ha rapito la sua attenzione. Contenuta nel secondo episodio, vede Loki accettare di lavorare per l'Autorità di Varianza Temporale: “C'è stato un giorno in particolare in cui dovevamo girare una scena con Owen Wilson e ricordo che lui faceva spesso qualcosa di inaspettato”.

Continua l’attore: “C'era una scena in cui Mobius è molto irritato da Loki, perché sta bloccando la sua operazione. E sta giocando un gioco psicologico molto interessante con Loki e sta cercando di motivarlo in qualche modo a essere un po' più responsabile. E si riferiva a Loki come a un ragazzo di ghiaccio o qualcosa del genere. Lì ho notato che il colletto della sua camicia era slacciato e la sua cravatta era allentata. Ci siamo sentiti molto affiatati e la scena si è trasformata in una piccola partita di tennis: mi sono sporto in avanti e gli ho raddrizzato la cravatta. Fu adorabile guardare la sua faccia mentre gli raddrizzavo la sua cravatta. Sono quei piccoli momenti che ricordo in particolare, perché Owen era così fantasioso”.