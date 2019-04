Game of Thrones: Travis Scott, The Weeknd e SZA realizzeranno una canzone ufficiale

Dopo l'elenco delle migliori puntate di GOT da rivedere in attesa del finale secondo il co-produttore Bryan Cogman, è stato rivelato che le star Travis Scott, The Weeknd e SZA realizzeranno un brano speciale dedicato all'ultima stagione della serie HBO.

Lo ha confermato ufficialmente Pitchfork, secondo il quale la canzone debutterà nei prossimi giorni e comparirà anche in uno dei restati sei episodi dello show.

A quanto pare, l'iniziativa sarebbe partita dalla HBO, che avrebbe chiesto a The Weeknd di registrare una canzone per i fan: sarebbe stato proprio il cantante e produttore canadese, vero nome Abel Makkonen Tesfaye, a reclutare i colleghi Solána Imani Rowe e Jacques Bermon Webster II per coinvolgerli nella realizzazione del progetto. In precedenza, The Weeknd e Travis Scott hanno collaborato a "Wonderful", una traccia tratta dal secondo LP di Scott, uscito nel 2016, Birds In The Tra Sing McKnight. Il marito di Kylie Jenner e cognato di Kanye West ha invece lavorato con la cantautrice alternative R&B SZA nel singolo "Love Galore", contenuto nell'album del 2017 CTRL.

Negli scorsi mesi, SZA è stata co-candidata all'Oscar per la miglior canzone insieme a Kendrick Lamar per il singolo All The Stars, tratto dalla colonna sonora ufficiale del film Marvel Studios Black Panther.

Siete curiosi di ascoltare la canzone? Secondo voi quale ruolo avrà nel corso dell'ultima stagione de Il Trono di Spade?

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che l'attore di GOT Jerome Flynn sarà ospite al prossimo Napoli ComicCon, quindi se volete incontrarlo non lasciatevi sfuggire l'occasione!

Game of Thrones 8 arriverà dal prossimo 14 aprile.