Game of Thrones, HBO risponde alle voci sul sequel di Jon Snow: il tweet esilarante

Abbiamo scoperto da circa 24 ore dell'arrivo di uno spin-off di Game of Thrones dedicato a Jon Snow, e il web è già impazzito. HBO ha approfittato di questa reazione da parte dei fan per pubblicare un Tweet in cui riprende una frase celebre riferita a Snow.

"I know nothing" ha scritto HBO Max, accompagnando con questa descrizione una foto che ritrae il personaggio interpretato da Kit Harington. Se ricordate, questo non è altro che un richiamo alla frase che Ygritte of the Wildlings usava riferendosi a Jon Snow che l'aveva presa come prigioniera. A interpretare il personaggio di Ygritte nelle stagioni 2-4 c'è stata Rose Leslie, la moglie di Kit Harington. Anche se la relazione tra i personaggi è iniziata in modo difficile, Jon Snow e Ygritte sono diventati amanti prima che lei venisse uccisa.

Se lo spin-off dovesse andare a buon fine, probabilmente ripartirebbe da dove ci siamo lasciati al termine della serie originale. Qui Jon Snow aveva scoperto che il suo nome reale era Aegon Targaryen, e che era dunque il vero erede del Trono di Spade. Quindi si riprenderebbe presumibilmente dalla presa in atto di questo status, che cambia molte cose.

Ci si chiede, adesso, se questo sarà l'ultimo spin-off o se ce ne saranno altri: dopo l'arrivo di House of the Dragon, in molti hanno chiesto una serie su Arya Stark. Arriverà mai? Chissà.