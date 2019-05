Game of Thrones, su Twitter i fan nominano il Mastino padre dell'anno

Il Mastino è, ormai da tempo, uno dei personaggi più amati dal pubblico di Game of Thrones. Sandor Clegane, nel corso delle stagioni, ha saputo abilmente riscattare l'immagine negativa affibiatagli dai primi episodi della serie.

Innegabile che nel suo riscatto abbia giocato un ruolo fondamentale il rapporto con Arya. I due sono stati per un bel po' di tempo la strana coppia della serie, prima che la piccola Stark partisse per iniziare il suo addestramento a Braavos, lasciando Sandor gravemente ferito dopo lo scontro con Brienne e rifiutandosi di infliggergli il colpo di grazia.

Tra i due era comunque nato un profondo affetto espresso più con i gesti che con le parole (cosa scontata, visti i due caratteri non semplici di cui parliamo), qualcosa di vagamente simile ad un rapporto padre-figlia. La sensazione viene confermata quando, una volta conclusa la battaglia contro il Night King, Mastino e giovane Stark decidono di incamminarsi insieme alla volta di Approdo del Re. Proprio nella Capitale messa a ferro e fuoco da Daenerys Arya prova a seguire Sandor su per la Fortezza, ma è qui che il Mastino porta a compimento il suo percorso di redenzione: alla giovane amica, infatti, Sandor chiede disperatamente di andare via, rinunciando a seguirlo nel suo destino di morte sicura ed ammonendola di non prenderlo ad esempio, per non ridursi a vivere una vita votata soltanto alla vendetta. Il "grazie" mormorato da Arya prima che la coppia si divida per sempre è la conferma di quanto il gigante sfregiato abbia lasciato il segno dentro di lei.

I fan di Game of Thrones sembrano aver piuttosto apprezzato la cosa: dopo la messa in onda della 8x05, infatti, Twitter brulica di post che nominano scherzosamente (ma non troppo) il Mastino padre dell'anno. A Clegane, dunque, va anche il merito di aver regalato agli spettatori, delusi dall'evoluzione riservata a Daenerys e alla coppia Jaime/Cersei, un momento da portare nel cuore.