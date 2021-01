Game of Thrones: Tyrion potrebbe essere un Targaryen? La folle teoria spiegata bene

Dopo 8 stagioni e un successo planetario senza eguali, Game of Thrones è giunto alla sua conclusione, lasciando delusi molti fan (e persino alcuni attori) per un finale non particolarmente apprezzato. Ciò che è piaciuto meno al pubblico è il fatto di non aver risposto a molte delle domande che gli appassionati della serie si chiedevano da tempo.

Tra di esse, ovviamente, figurano anche molte teorie, che non si potrebbe dire siano state smentite, ma che non se n'è semplicemente parlato nel corso della stagione finale. Sulle nostre pagine, abbiamo già trattato diverse notizie FAQ e approfondimenti circa il popolare show ideato da David Benioff e Daniel Brett Weiss, come per esempio le differenze più clamorose tra libri e serie TV di Game of Thrones, oppure abbiamo parlato delle scene più hot in assoluto de Il Trono di Spade, o anche delle 5 morti più ingiuste nella storia di GOT. Oggi, come già anticipato, vogliamo vedere insieme una teoria in particolare che riguarda il personaggio di Tyrion Lannister (Peter Dinklage) che è stata popolare per anni, e che potrebbe essere ancora valida nella serie di libri delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco. E se Tyrion fosse un Targaryen?

Le origini della teoria

Che il padre di Tyrion, Tywin Lannister (interpretato dal magnifico Charles Dance) non fosse affezionato al figlio ci sono pochi dubbi. Molto spesso, inoltre, lo abbiamo sentito dire apertamente che Tyrion non fosse suo figlio: probabilmente si trattava solamente di un modo di dire, per evidenziare come non ne riconoscesse l'importanza all'interno della famiglia Lannister, eppure questi elementi iniziarono ad attrarre i fan verso svariate congetture. Inoltre, sappiamo con certezza che il re folle Aerys Targaryen provasse una forte attrazione per Joanna Lannister, moglie di Tywin, e madre di Tyrion, Jaime e Cersei. Addirittura, durante il banchetto di nozze tra Joanna e Tywin, Aerys avrebbe dichiarato apertamente il proprio dispiacere per il fatto che il diritto della prima notte fosse stato abolito. Ciò fu sufficiente per incrinare i rapporti tra il Lannister e il Targaryen. Ma se la situazione fosse degenerata? E se Aerys avesse infine ottenuto ciò che voleva? Joanna era diventata per il re quasi un'ossessione, e non è difficile pensare che, a un certo punto, fosse riuscito a possedere la donna.

Tyrion Targaryen?

Le possibilità della veridicità di una teoria del genere si rafforzarono considerando che, almeno nei libri, i capelli di Tyrion sono molto più simili a quelli dei Targaryen che a quelli dei Lannister; inoltre, il nostro amato folletto anche nella serie televisiva ha mostrato più di una volta un'attrazione quasi naturale verso i draghi. Purtroppo, il fantasy drama HBO ha deciso di non percorrere questa direzione, che sarebbe stata di sicuro interessante. Alcune speranze, invece, sussistono ancora che nei libri di George R. R. Martin, per una teoria che, se verificata, avrebbe del clamoroso e potrebbe cambiare radicalmente il finale che vedremo nelle Cronache. Speriamo.

Mentre vi lasciamo a un focus su numero impresisonante di Emmy vinti da Il Trono di Spade nel corso degli anni di messa in onda, ora è il vostro turno: pensate che la teoria che Tyrion sia un Targaryen nelle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco possa essere plausibile? Vi piacerebbe? Per farcelo sapere, come sempre, basta lasciare un bel commento nello spazio a essi dedicato, che noi leggeremo e a cui risponderemo con piacere!