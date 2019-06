Game of Thrones un'ultima volta al SDCC: alla Hall H il saluto del cast e della crew

Ancora insieme, un'ultima volta. Il 19 luglio, durante il Comic-Con di San Diego, alcuni membri del cast e della crew di Game of Thrones si riuniranno nella celebre Game of Thrones per un panel conclusivo, in cui saluteranno definitivamente il pubblico dello show.

La notizia era nell'aria già da un po', ma ora sembrerebbe ufficiale: Game of Thrones tornerà al Comic-Con di San Diego per i saluti finali.

La Hall H, la sala più agognata da ogni titolo partecipante all'evento, ospiterà per un'ultima volta la serie targata HBO nella giornata di venerdì 19 luglio.

Tra i membri del cast che saranno presenti al panel Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister), Maisie Williams (Arya Stark), Isaac Hempstead Wright (Bran Stark), Liam Cunningham (Davos Seaworth), Conleth Hill (Varys), Nathalie Emmanuel (Missandei di Naath), Iain Glen (Ser Jorah Mormont), Jacob Anderson (Verme Grigio) e John Bradley (Samwell Tarly).

Anche gli showrunner e creatori della serie, David Benioff e D.B. Weiss, e Miguel Sapochnik, produttore esecutivo e regista di alcuni episodi dello show, si uniranno al cast per ringraziare un'ultima volta i fan.

Dopo aver saltato la scorsa edizione per via di conflitti con le riprese, Game of Thrones tornerà dunque a San Diego, ma non sarà l'unica serie HBO presente all'evento: anche Westworld e His Dark Materials avranno un panel al prossimo SDCC.