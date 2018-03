Game of Thrones: uno splendido video musicale Fan Made ci mostra la Magia!

Il mondo di Westeros è meglio conosciuto per la seriee per i romanzi di George R.R. Martin - A Song of Ice and Fire - e adesso alcuni superfan hanno regalato al franchise un bellissimo video musicale.

Sebbene Martin abbia scritto le serie di libri dal 1991, la sua creazione ha riscosso un enorme successo più di recente, con l'epica trasposizione in serie TV della HBO, basata sul suo lavoro. Nelle ultime sette stagioni, il pubblico si è abituato alle sanguinose battaglie e ai panorami innevati di Game of Thrones, che i fan amano alla follia.

Parodie e prodotti fan made sul "Trono" non sono una novità, ma Master Visuals Studio ha creato The Cure: A Kashmiri Instrumental Tribute to Game of Thrones. Girato interamente nella famosa stazione sciistica di Gulmarg, sembra l'ambientazione perfetta per ricreare lo sfondo innevato della serie TV.

Il video sta già riscuotendo moltissimo successo online: è stato già visto migliaia di volte e condiviso dalla pagina Facebook ufficiale del Jammu e Kashmir Tourism. Il consiglio del turismo ha sponsorizzato il progetto nel tentativo di aumentare il numero di visitatori e mostrare i talenti dei giovani locali, oltre al potenziale per le eventuali riprese nella regione.

Il video si pone come una sorta di storia di origine e si concentra su qualcuno che, presumibilmente, dovrebbe essere Jon Snow, imbarcato in un'altra pericolosa missione. Si dirige verso un luogo chiamato "Cascata di Stark", deve trovare una cura per una donna morente prima che sia troppo tardi.

C'è anche una versione kashmiri di Samwell Tarly che l'accompagna nel suo viaggio e un'inquietante personaggio che somiglia tantissimo a Peter Dinklage, che interpreta Tyrion Lannister. Diretto da Ruman Hamdani, il progetto ha richiesto tre mesi di lavorazione ed è stato creato con attrezzature di produzione piuttosto elementari, ma non si può negare che sia comunque sorprendente.

Oltre all'iconico motivo a tema "Thrones", il video include anche una composizione originale di A. R. Rahman's "Escape" da The Millionaire. Tuttavia, ascoltare la musica della serie TV ricreata interamente sugli strumenti del Kashmir è uno splendido tributo alla serie.

Game of Thrones 8 arriva su HBO nel 2019.