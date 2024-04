Game of Thrones: sta per uscire un nuovo libro della saga, ma non è ciò che pensate

Dopo aver studiato per filo e per segno tutto il cast di House of the Dragon 2 in vista dell'uscita della nuova stagione su Sky e NOW, vi segnaliamo che la saga di George RR Martin sta per arricchirsi con un nuovo libro.

No, ovviamente non si tratta del tanto atteso Winds of Winter, mitologico prossimo capitolo della saga letteraria de La cronache del ghiaccio e del fuoco del quale si sono perse le tracce ormai da anni, ma di una nuova versione di Fire & Blood, il libro che ha ispirato la serie tv House of the Dragon: il creatore del franchise George R.R. Martin ha annunciato sul suo blog che i personaggi della serie di successo Max saranno disponibili sotto forma di libro da colorare a partire dal prossimo il 7 maggio, giusto in tempo per il lancio della seconda stagione della serie tv prequel de Il trono di spade.

Sul suo sito, lo scrittore ha anche pubblicato due pagine campione: il primo estratto racconta un momento di rara tenerezza tra la regina Alicent (Olivia Cooke) e la sua ex amica, la principessa Rhaenyra (Emma D'Arcy); la seconda pagina raffigura invece Caraxes, il Dragone del Sangue.

Per altri contenuti guardate i trailer ufficiali di House of the Dragon 2: la nuova stagione sarà disponibile in Italia in esclusiva su Sky e NOW a partire dal prossimo 17 giugno.

