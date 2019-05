Game of Thrones: vediamo cosa ne pensa Gwendoline Christie del finale

Molte star di Game of Thrones sono intervenute per commentare il finale della serie. Dopo aver letto tutte le dichiarazioni degli ultimi giorni, passiamo ad approfondire il commento di Gwendoline Christie, attrice di Brienne di Tarth.

L'attrice britannica ha parlato, ai microfoni di Variety del finale di Brienne e del rapporto con Nikolaj Coster-Waldau, attore di Jaime Lannister.

"Ciò che ho amato, e che mi ha sorpreso, è che Brienne ha ottenuto ciò che voleva. Desiderava essere un cavaliere e poi un membro della Guardia Reale. Esserne al comando è il suo sogno sin dall'inizio della Stagione 2. Voleva essere la guardia del corpo di Renly, arrivando a battere il Cavaliere di Fiori - interpretato dal glorioso Finn Jones. Per me è stato sorprendente anche il fatto che sia sopravvissuta fino alla fine, arrivando a far parte del futuro di Westeros.

Ciò che penso sia interessante per il finale di Brienne sia proprio che è riuscita a diventare un lord comandante e che abbia deciso di utilizzare i suoi poteri per fare qualcosa di bello. Credo che lei abbia sempre fatto questo, cioè giudicare le persone in base alla loro morale. Ciò che ha fatto, cioè riportare le gesta di Jaime all'interno del libro, è un atto di rispetto nei confronti di qualcuno che ha amato.

Lavorare con Nikolaj è stato fantastico. È un attore estremamente modesto e mette tutto se stesso nella recitazione. Ha lavorato con grande trasparenza, ma anche con complessità. Anche se odio ammetterlo, ho imparato così tanto da lui!"

Voi cosa ne pensate del ruolo di Brienne? Vi è piaciuto il suo finale in Game of Thrones 8x06?