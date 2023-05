Game of Thrones: Vincent D'Onofrio al lavoro su un nuovo progetto con George Martin

Nell'ultimo periodo Vincent D'Onofrio è stato protagonista di un sensazionale ritorno ai Marvel Studios nei panni di Wilson Fisk/Kingpin, con l'esordio nel MCU avvenuto in Hawkeye e adesso è impegnato nelle riprese di Daredevil Born Again. Tuttavia, uno dei suoi prossimi progetti lo vedrà al fianco di George R.R. Martin, autore di Game of Thrones.

Nel corso di un'intervista concessa a ComicBook, D'Onofrio ha confermato di essere al lavoro con Martin ad alcuni altri progetti, dopo aver già lavorato con lui nel cortometraggio Night of the Cooters.

"Sto già lavorando a un secondo libro, un secondo libro per bambini. È un po' più lungo nel testo, ma sarà comunque una sorta di via di mezzo tra un libro illustrato e un libro di racconti, un libro di racconti per bambini. Parla di un fringuello, l'uccello, ed è basato su una storia vera che mi è successa una volta mentre ero seduto su una panchina, ma non sarò io il protagonista. Sarà un tipo più giovane, credo", ha detto D'Onofrio.

"E poi, sto iniziando a creare NFT ma non sto comprando o vendendo nulla. Sto solo lavorando con alcuni tecnici straordinari che stanno sperimentando l'IA in un formato molto creativo, un nuovo modo di appendere un quadro alla parete, un nuovo tipo di dipinto, un nuovo modo di dipingere, e così via... Ho anche scritto una storia noir, o almeno la prima parte, e stiamo costruendo questo incredibile tipo di NFT, ma in un modo completamente nuovo per questa tecnologia".

D'Onofrio, che in precedenza aveva già spoilerato i programmi per la Stagione 2 di Daredevil Born Again, ha continuato: "E quindi stiamo creando tutti questi contenuti. La tecnologia è già pronta. Ed è questo che sto facendo ora. Queste storie sono una sorta di fiction che ho in mente. E sto ancora lavorando con George R. R. Martin; stiamo pensando a un sacco di cose da quando ho fatto quel corto con lui. E faremo anche altre cose insieme".

Poi ha concluso: "Adoro questa società, Trioscope, con cui ho realizzato la grafica del cortometraggio. In pratica è questa la strada che prendo quando non sono impegnato a recitare".