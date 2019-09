Game of Thrones: vittoria record per Peter Dinklage agli Emmy 2019

Gli Emmy Awards che si sono tenuti nella notte hanno premiato Peter Dinklage come miglior attore non protagonista in una serie drammatica per la sua performance nella stagione finale di Game of Thrones.

L'attore è arrivato così al suo quarto Emmy, il secondo consecutivo, firmando il record per trofei vinti nella categoria; Nelle otto stagioni in cui ha interpretato Tyrion Lannister, Dinklage è sempre stato nominato.

"Mi considero davvero fortunato di far parte di una comunità che non è altro che tolleranza e diversità. Perché in nessun altro posto potrei stare in un palco come questo" ha detto l'attore durante il suo discorso di accettazione.

"Sono passati circa 10 anni, tutto sommato, dal momento in cui ho incontrato Dave e Dan" ha proseguito Dinklage parlando dei creatori e showrunner di Game of Thrones, David Benioff e D.B. Weiss. "Non sapevo a cosa stavo andando incontro, ma sapevo che David e Dan erano brillanti. Non abbiamo fatto altro che sudare, non abbiamo fatto altroché ridere. David e Dan, abbiamo letteralmente camminato attraverso il fuoco e il ghiaccio per voi. E rifarei tutto in un attimo."

L'attore era candidato insieme ai colleghi Alfie Allen (Theron Greyjoy) e Nikolaj Coster-Waldau (Jamie Lannister) - tutto il cast ha ricevuto una standing ovation quando è salito sul palco - il duo di Better Call Saul formato da Jonathan Banks e Giancarlo Esposito, Michael Kelly per House of Cards e Chris Sullivan per This is Us.

Game of Thrones ha portato a casa anche l'ambito premio di miglior serie drammatica.