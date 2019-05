Game of Thrones, voci su un importante ritorno nel prequel spin-off

Con l’ottava stagione si è chiusa per sempre la saga di Game of Thrones, lasciando molte domande ancora senza risposta. L’annunciato prequel spin-off sarà ambientato migliaia di anni prima, per cui è da escludere che possa farne parte qualcuno dei protagonisti più amati dai fan.

Del resto, è sempre stato improbabile uno spin-off con Arya, Tormund o qualcuno di quel calibro, anche soltanto pensando al cachet che avrebbero preteso e alla loro legittima ambizione di dedicarsi ad altro dopo tanti anni. Un’ipotesi che sembra più praticabile però è quella di rivedere nel prequel uno dei personaggi secondari più misteriosi della saga.

Stiamo parlando della Sacerdotessa Rossa, Melisandre, della sua collana e della sua vera età. Quel grosso gioiello le ha infatti permesso di continuare a sembrare giovane e forse anche di mantenerla in vita, tanto che una volta rimosso, dopo la battaglia di Grande Inverno, l’abbiamo vista invecchiare rapidissimamente, fino a morire.

Non si è mai saputo quanti anni avesse Melisandre, ma una idea approssimativa ce la si può fare pensando alla profezia del Principe Promesso. Nei libri si dice che il Principe sia la reincarnazione di Azor Ahai, leggendario guerriero vissuto presumibilmente migliaia di anni prima. Potrebbe essere questo un buon aggancio per lo spin-off.

Secondo la sinossi ufficiale, “la serie racconta la caduta del mondo dall'età dell'oro degli eroi all'ora più buia, e solo una cosa è certa: dagli orribili segreti della storia di Westeros alla vera origine degli Estranei, fino ai misteri dell'Est... non è la storia che pensiamo di conoscere."

Per chi ha già nostalgia di Game of Thrones, tra i quali possiamo inserire a buon titolo anche Jason Momoa, lunedì 3 giugno andrà in onda su Sky il documentario The Last Watch, in cui si svela anche un dettaglio importante su Arya.