Game of Thrones, Warner Bros annuncia quando uscirà lo spin-off The Hedge Knight

Il mondo di Westeros chiama, HBO risponde: mentre sale l'attesa per l'esordio della seconda stagione di House of the Dragon previsto per quest'estate la produzione continua a lavorare sui successivi spin-off ambientati nel mondo ideato da George R.R. Martin, riuscendo finalmente a fornirci qualche indicazione concreta al riguardo.

Le serie in lavorazione, come anticipato dallo stesso Martin un po' di tempo fa, sono molteplici, ma la più prossima all'uscita dovrebbe essere A Knight of the Seven Kingdoms - The Hedge Knight, incentrata sulle avventure del cavaliere errante Dunk e del suo fido scudiero Egg, destinato a diventare nientemeno che re Aegon V Targaryen.

A parlarne è stato infatti David Zaslav: il CEO di Warner Bros. ci ha concesso in queste ore una panoramica del futuro di Warner stessa e di HBO, soffermandosi per qualche istante anche sulle prospettive future dell'universo di Game of Thrones e individuando nella seconda parte del 2025 la probabile finestra di lancio per questa nuova serie spin-off ambientata in quel di Westeros.

Vedremo, dunque, se non ci saranno rallentamenti o problemi di sorta: quel che è certo è che House of the Dragon ha decisamente riacceso l'amore dei fan per quella Game of Thrones tanto vituperata dopo il discusso finale, ragion per cui HBO è chiamata a non fallire questa opportunità di rinsaldare questo rapporto ormai più che decennale!