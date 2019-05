Game of Thrones: il web si scatena per il radicale cambiamento di un personaggio

La sequenza in cui Tyrion Lannister veniva portato da Verme Grigio di fronte al Consiglio per decidere del suo futuro, ha mostrato tutti coloro che in quel momento ricoprivano una posizione di egemonia all'interno di Westeros dopo la dipartita di Daenerys Targaryen . Tra di loro, di cui la maggior parte si è resa protagonista anche del video di saluto del cast a Game of Thrones , abbiamo potuto ammirare Sansa Stark , un redivivo Edmure Tully , Ser Davos Seaworth , Bran Stark , il nuovo principe di Dorne , Yara Greyjoy , Arya Stark , Gendry Baratheon , Samwell Tarly , Brienne di Tarth e, infine, lo spettatore non ha sicuramente mancato di notare Robin Arryn.

Eravamo abituati a vederlo sempre in braccio alla madre e continuamente in procinto di essere manipolato dal Ditocorto di turno. Ma l'episodio finale di Game of Thrones, nonostante lo scarso punteggio su rotten tomatoes , ha reso giustizia anche al suo personaggio. L'attore, infatti è tornato a interpretare il figlio di Lysa Arryn , in una veste completamente nuova.

Definitely didn't expect my morning to start off like this #GOThttps://t.co/jKxVPZNB5R via @TVGuide — Lino Facioli (@Lino_Facioli) 20 maggio 2019