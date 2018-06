Game of Thrones e Westworld NON parteciperanno al San Diego Comic Con 2018

La HBO ha rilasciato un comunicato ufficiale nel quale ha dichiarato che due delle sue serie di punta, Westworld e Game of Thrones non saranno al San Diego Comic Con del 2018 che si terrà il mese prossimo.

Questo a causa della scaletta delle produzioni di entrambe le serie, che si interromperebbero se andassero all'evento. Ecco il comunicato:

"A causa della scaletta delle produzioni e delle date di rilascio sia di Westworld che di Game of Thrones queste serie non saranno presentate al San Diego Comic-Con di quest'estate. HBO ha un rapporto di lunga data con il SDCC e siamo estremamente grati per la caldissima risposta dei fan nel corso di tutti questi anni. Non vediamo l'ora di tornare in futuro."

Per quanto riguarda invece Westworld, nella seconda stagione, attualmente in corso, i robot cercano di ribellarsi e di trovare in qualche modo la libertà.