Games of Thrones, dopo l'episodio 8x05 Conleth Hill è inconsolabile

In un’intervista a Entertainment Weekly, Conleth Hill ha parlato del suo personaggio, l’enigmatico Varys, e dell'episodio 8x05 di Game of Thrones. Al momento dell’intervista, l'attore si era ancora in piena produzione anche se ovviamente un po' tutti sapevano cosa sarebbe successo.

L'argomento portante è stato, ovviamente, la morte di lord Varys. Secondo EW, parlare con Hill è stato un po’ come incontrare qualcuno ancora scosso dal dolore del lutto. L’attore ha raccontato di aver provato emozioni contrastanti leggendo la sceneggiatura: “Una parte di me non voleva che finisse. Un’altra parte pensava: OH, è molto buona. Un’altra ancora: Oh, fa schifo”. La notizia della “sua” morte, poi, l’ha presa come un qualcosa di personale. “L'ho presa come persona, non come attore o artista. Ho capito solo in quel momento le reazioni degli altri attori che ci erano passati in precedenza. Non puoi fare a meno di sentire che hai fallito in qualche modo, di non essere stato all’altezza delle aspettative. L'unica cosa che ti consola sono le persone che hanno lavorato molto più duramente di te nella stessa barca.”

La decisione di Varys di tradire Daenerys è stata per Hill “Nobile, geniale. Ciò che voleva era la persona giusta sul trono, una persona onesta. Lo ha detto tante volte nel corso della serie. E non aveva la distrazione dell'amore o del desiderio, niente di tutto ciò”. Adesso, in ogni caso, l’attore dice di star bene. “Ma ero davvero inconsolabile”, nonostante in fondo il suo personaggio sia riuscito a sopravvivere fino al penultimo episodio.

Col senno di poi, tuttavia, Hill non ha rimpianti, al contrario di Emilia Clark seccata dall'evoluzione di Daenerys. “È stato un viaggio fantastico” ha detto. E alla domanda su come reagiranno secondo lui i fans dopo il finale, è rimasto abbastanza evasivo e vago. “Non ne ho idea. Non posso anticiparlo finché non succede. Ma non penso che si sentiranno traditi.” Non resta che attendere il 19 maggio per il gran finale. Intanto, secondo indiscrezioni, George Martin avrebbe finito i libri di GOT.