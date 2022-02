GameStop, HBO Max pubblica il trailer sulla serie dedicata alla celebre catena di negozi

Il servizio di streaming on demand HBO Max ha pubblicato in questi minuti il primo trailer per Gaming Wall Street, una serie documentario sul dramma azionario che ha coinvolto l'anno scorso GameStop, la celebre catena di negozi dedicata ai videogiochi.

Tutto è iniziato quando un gruppo di Redditor ha deciso di fare tutto il possibile per impedire ad una società di investimento di mandare in bancarotta il rivenditore di videogiochi. Le azioni degli utenti hanno portato alla salvezza di GameStop, e di conseguenza innescato una vera e propria riforma finanziaria. La star di Succession Kieran Culkin ha narrato il documentario per HBO Max, con la storia che riassume il modo in cui "un gruppo di investitori da poltrona e vigilanti online sia riuscito a contribuito a smascherare il ventre oscuro di Wall Street".

"Volevamo creare un documentario avvincente su una comunità online di nicchia che è cresciuta a dismisura fino a diventare un movimento che, spingendo GameStop, ha momentaneamente spostato gli equilibri di potere di Wall Street. Abbiamo visto questa storia come la possibilità di istruire gli spettatori sul mondo degli investimenti", hanno dichiarato i creatori dello show. "Il mondo di Wall Street ha bisogno di alcune riforme necessarie."

