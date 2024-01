Gandhi: annunciata un'ambiziosa serie tv sulla vita del Mahatma Gandhi

Il biopic su Gandhi ricevette 11 nomination agli Oscar, risultando uno dei film con più nominations di sempre. E adesso verrà ufficialmente realizzata una serie TV basata sulla vita di una delle figure storiche indiane più importanti di sempre.

La serie sarà realizzata dal celebre regista indiano Hansal Mehta, e “racconterà la vita e i tempi del Mahatma Gandhi, nello stesso modo in cui The Crown ha raccontato la storia dei reali britannici.” Pratik Gandhi interpreterà il Mahatma. La serie sarà prodotta da Applause entertainment, anche se ancora non è stato trovato un distributore. Queste le parole del CEO dell’azienda Sameer Nair, a proposito della serie:

“Pratik è un attore meraviglioso, che ha calcato il palcoscenico di Gujarati negli ultimi 20 anni, ma che è stato protagonista di una delle nostre serie nel ruolo di un broker di borsa caduto in disgrazia [Scam 1992] Recentemente ha fatto un monologo; un'opera individuale in tre lingue sugli anni giovanili di Gandhi, quindi è già esperto del materiale e ha letto i libri di Ram. Costruiremo il nostro universo intorno a lui. Stiamo cercando di far parte dell'universo globale dello streaming. Gandhi è una figura globale e questo è molto importante. È la storia dell'umanità. La nostra sensazione è che si tratti di una questione molto grande: è una storia indiana con ramificazioni globali".

