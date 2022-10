Gangs of London 2 arriva su Sky: tutto quello che dovete sapere sui nuovi episodi

Ad un mese dal trailer ufficiale di Gangs of London 2, il cult Sky Original inglese creato da Gareth Evans e dal suo partner creativo Matt Flannery si prepara al grande ritorno in esclusiva sui canali di Sky.

Lo show tornerà con otto nuovi, adrenalinici episodi dal 26 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, e avrà una programmazione settimanale con due nuove puntate ogni mercoledì su Sky Atlantic: inoltre, tutti gli episodi in lingua originale con sottotitoli in italiano sono già disponibili on demand su Sky e in streaming su NOW.

In Gangs of London 2 i fan ritroveranno Elliot, l’ex poliziotto sotto copertura interpretato da Sope Dìrísù al centro del gran finale della prima stagione, e tutti gli altri protagonisti, per una seconda stagione piena di colpi di scena e sequenze action coinvolgenti dal respiro cinematografico: ad un anno di distanza dalla morte di Sean Wallace e a seguito della violenta resa dei conti della prima stagione, la mappa e l’anima di Londra sono state completamente ridisegnate. I membri rimasti dei Wallace sono sparpagliati, i Dumani sono ormai stati estromessi ed allontanati, mentre Elliot è ora costretto a lavorare per “gli Investitori”.

La prima stagione, grandissimo successo di critica e vincitrice di un BAFTA, è stato il lancio più imponente degli ultimi cinque anni per una serie Sky Original su Sky Atlantic nel Regno Unito. La seconda stagione vedrà il ritorno nel cast di Ṣọpẹ́ Dìrísù, Paapa Essiedu, Lucian Msamati, Michelle Fairley, Orli Shuka, Pippa Bennett-Warner, Brian Vernel, Narges Rashidi, Asif Raza e Valene Kane.

Per altri contenuti guardate il primo teaser di Gangs of London 2: l'appuntamento, lo ripetiamo, è fissato per domani 26 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming su NOW.