Gangs of London 2, a breve l'inizio delle riprese: ecco chi dirigerà i nuovi episodi

Dopo il successo della prima stagione, Gangs of London ritorna per un secondo giro, le cui riprese inizieranno davvero a breve. Intanto però scopriamo chi sarà alla regia dei nuovi episodi.

Il cast della serie Sky Original Gangs of London è pronto a tornare sul set.

È proprio Sky a comunicare che in tarda primavera si darà il via alle riprese della seconda stagione della serie britannica ideata da Gareth Evans.

Composta da otto episodi, la nuova stagione vedrà il ritorno di Corin Hardy (The Nun, The Hallow) dietro la macchina da presa, che si occuperà di ben quattro di essi. A lui si aggiungeranno poi Marcela Said (Narcos Mexico, Lupin) e Nima Nourizadeh (Project X, American Ultra), entrambi al timone di due episodi.

“Aiutare Gareth e il team a dare vita alla prima serie di Gangs of London è stato un tuffo rinvigorente nel mondo della televisione cinematografica" ha dichiarato Hardy "Sono molto orgoglioso delle nomination ai BAFTA, è un vero tributo all'incredibile cast e troupe e all’enorme sforzo di squadra. La risposta del pubblico è stata fenomenale ed è quindi un onore ricevere le redini della seconda serie per continuare a costruire il nostro mondo (sotterraneo) e iniziare a raccontare il prossimo capitolo di questa adrenalinica ed emozionante saga criminale".

Evans e Matt Flannery torneranno in veste di produttori esecutivi assieme a Thomas Benski, mentre Tom Butterworth supervisionerà il team di sceneggiatori.

“Lavorare a fianco di un team di creativi così talentuoso ha reso Gangs of London un'esperienza davvero straordinaria per noi. L'intento era sempre che lo spettacolo prendesse le convenzioni della lunga serialità televisiva e le fondesse con una sensibilità cinematografica di genere. Non avrei potuto sperare in una coppia migliore con cui condividere i compiti di regia di Xavier Gens e Corin Hardy. E ora che "Gangs" sta scaldando i motori in vista della seconda stagione, Matt Flannery e io non vediamo l’ora di vedere cosa hanno in serbo Corin e gli altri. Non ho dubbi che, sotto la sua direzione, il viaggio di questo incredibile cast sarà adrenalinico e viscerale, pieno di emozioni e spargimenti di sangue" ha poi affermato Evans.

La seconda stagione di Gangs of London arriverà prossimamente anche in Italia, e sarà trasmessa su Sky Atlantic, oltre a essere disponibile in streaming su NOW.