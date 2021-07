Gangs of London 2, produzione sospesa: c'è un positivo al Covid nella troupe

Alla fine di giugno erano partite le riprese della stagione 2 di Gangs of London, ma la produzione della serie coprodotta da Sky e AMC è stata interrotta a causa della positività al Covid di un membro della troupe. Si tratta di un incidente di percorso che, dopo i mesi del lockdown e delle produzioni sospese, sta purtroppo tornando d'attualità.

Nei giorni scorsi, infatti, era già successo a due serie come Bridgerton e House of The Dragon di subire uno stop a causa del virus. A causa della variante Delta, nel Regno Unito i contagi sono tornati a salire e anche il mondo dello spettacolo ne paga le conseguenze.

"In tutto questo periodo, la sicurezza dei nostri colleghi e clienti rimane la nostra priorità numero uno" ha dichiarato un portavoce di Sky. "La produzione della stagione 2 di Gangs of London è stata temporaneamente sospesa, e tutto il cast e la troupe ora sono in isolamento. Torneremo alla produzione non appena sarà sicuro farlo."

Il cast e la troupe di Gangs of London effettuano test anti-Covid due volte alla settimana. Tra gli interpreti della seconda stagione ci sono Ṣọpẹ Dìrísù, Michelle Fairley, Brian Vernel, Pippa Bennett-Warner, Lucian Msamati, Paapa Essiedu, Valene Kane, Orli Shuka, Asif Raza e Narges Rashid.