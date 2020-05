Gangs of London apre col botto: oltre 2 milioni di spettatori nella prima settimana

Ad appena una settimana dall'episodio di apertura, la nuova serie Sky Gangs of London ha già raccolto recensioni entusiastiche e sembra destinata a collezionare record di audience. Nei primi sette giorni di programmazione, infatti, ben 2,23 milioni di spettatori hanno visto il primo episodio.

La serie sviluppata da Gareth Evans è trasmessa nel Regno Unito da Sky Atlantic, dove è disponibile anche on demand. Quasi un milione di spettatori (per la precisione 997.000) ha deciso di fare binge watching spingendosi fino al nono e ultimo episodio in appena due settimane, mentre il dato sale a 1,26 milioni in tre settimane. Il totale di download ha toccato finora la quota di 16,6 milioni.

Gangs of London (che arriverà in Italia, sempre su Sky, dal 24 giugno) è stata definita per certi versi simile alla saga de Il Padrino o a Gomorra. Empire l'ha definita una serie "intensamente cinematografica, in un modo raro per la tv britannica", aggiungendo che "il gangster thriller britannico non aveva mai visto qualcosa del genere prima d'ora."

Secondo GQ, Gangs of London è "un candidato forte per il miglior show dell'estate". Metro ci vede anche "echi tarantiniani", mentre per Esquire è "la più grande serie del network dai tempi di Game of Thrones".

Secondo il regista Cameron Roach, si tratta di "una saga epica, con al centro la famiglia e con scene di combattimenti viscerali e ricche d'azione. Gangs of London accompagna lo spettatore in un viaggio coinvolgente nel sottobosco criminale della moderna Londra."

Se non l'hai ancora fatto, dai un'occhiata al primo trailer ufficiale di Gangs of London.