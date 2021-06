Gangs of London, al via le riprese della stagione 2: ecco quando andrà in onda

Circa due settimane fa sono ufficialmente partite le riprese della seconda stagione di Gangs of London, la serie creata da Gareth Evans e da Matt Flannery che ha suscitato non poche polemiche per via delle sue scene assai cruente.

La prima stagione andata in onda in Italia su Sky è stata acclamatissima dal pubblico e dalla critica e in molti si domandano se i 6 episodi attualmente in produzione riusciranno a fare altrettanto.

Gabriel Silver, direttore di Sky Studios ha dichiarato: "Sono felice di annunciare l’avvio delle riprese della seconda stagione di Gangs of London che si avvale di un team creativo stellare che ha ideato una storia magistralmente tessuta per questo incredibile cast. Varrà sicuramente la pena aspettare per vedere l’azione e le crudissime sequenze di combattimento della nuova storia. Gangs of London è un grande successo di critica, un ottimo esempio dell'impegno di Sky per l'innovazione e offre agli spettatori la migliore narrazione cinematografica".

La seconda stagione di Gangs of London riparte dai tumultuosi avvenimenti che hanno messo a soqquadro l'animo della City. Con la fine dominio dei Wallace e dei Dumani viene a mancare la stabilità faticosamente raggiunta negli anni. Ora è il caos a farla da padrone, gettando la malavita locale nell'anarchia più totale. Gli investitori vedono la città ormai come luogo di rovina e decidono così di ristabilire l'ordine, ma la situazione precipita ulteriormente. Nuovi brutali sicari prendono il controllo di Londra e costringono le altre bande sottomissione. Per fare affari in città bisogna passare da loro. Chi vincerà la battaglia per l'anima di Londra? Per scoprirlo, non ci resta che aspettare il 2022!