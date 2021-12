Gangs of London, il sanguinoso teaser della stagione 2

Con il primo teaser della stagione 2 di Gangs of London e le nuove foto dal set, possiamo dare un'occhiata alle nuove immagini della serie crime di Sky Atlantic, che ha debuttato lo scorso anno e che tornerà con un nuovo ciclo di episodi nel 2022.

Dopo il grande successo di Gangs of London, nel nuovo teaser che include immagini dal dietro le quinte delle riprese di Gangs of London, rivediamo le scene d'azione e i conflitti a fuoco che caratterizzano la serie Sky per la sua brutalità.

Inoltre, Sky ha diffuso una serie di immagini (che potete vedere nella galleria a fine articolo), in cui possiamo vedere il ritorno di Paapa Essiedu e Lucian Msamati nei panni di Alex e Ed Dumani, e di Michelle Fairley che interpreta Marian Wallace.

Nella seconda stagione di Gangs of London, dopo il collasso dell'impero Wallace-Dumani, l'energia e il caos di una corsa all'oro minacciano di porre la città di Londra in uno stato di anarchia e gli Investitori affidano il compito di ristabilire l'ordine a una nuova gang.

Le riprese della seconda stagione hanno preso il via a giugno, ma la produzione di Gangs of London è stata sospesa a causa della positività al Covid-19 di un membro della troupe. In ogni caso, il teaser annuncia che la seconda stagione di Gangs of London debutterà su Sky e NOW nel corso del 2022.