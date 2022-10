Gangs Of New York: Martin Scorsese alla regia della serie Miramax

Martin Scorsese è ormai stanco di un cinema ridotto a soli numeri e statistiche, ma il suo amore per la settima arte non conosce limiti. Probabilmente sarà il regista dei primi due episodi della serie televisiva Gangs Of New York e, così come il film del 2002, tornerà a dirigere un nuovo progetto basato sull'opera di Herbert Asbury del 1927.

Il premio Oscar Martin Scorsese ha infatti già diretto un adattamento cinematografico del libro nel 2002 ed ora è stato designato come produttore esecutivo della potenziale serie e regista dei primi due episodi. I dettagli sul progetto Miramax, ideato dal drammaturgo e scrittore televisivo Brett Leonard sono ancora incompleti, ma presumibilmente tratterà una nuova versione della storia, con nuovi personaggi non presenti nel film del 2002.

Il libro di Asbury racconta nel dettaglio gli scontri tra bande rivali a New York tra la metà e la fine del 1800, prima del dominio della mafia italo-americana durante il proibizionismo degli anni Venti. Dimentichiamoci quindi di Leonardo DiCaprio, Daniel Day-Lewis e Cameron Diaz, perché nuovi volti porteranno sullo schermo una nuova storia.

"Questo periodo e quest'epoca della storia e del patrimonio americano sono ricchi di personaggi e storie che non potremmo esplorare completamente in un film di due ore", ha dichiarato Scorsese quando un analogo progetto sembrava dover prendere piede nei programmi del regista già nel 2013.



Non resta che attendere ulteriori aggiornamenti su questo nuovo ed interessante progetto di Scorsese!