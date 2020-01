Gangster e atmosfere anni '50 nel trailer di Fargo 4

Le ultime notizie sulla serie ispirata al film dei fratelli Cohen riguardavano il cast di Fargo, adesso i fan dello show potranno dare una prima occhiata alla storia e ai personaggi che animeranno la quarta stagione grazie al primo trailer condiviso da FX.

Come potete vedere nel video presente in calce alla notizia, la serie sarà ambientata nella Kansas City degli anni '50. Seguiremo così le vicende del personaggio interpretato da Chris Rock, capo di un gruppo criminale, insieme a lui troveremo altri nomi importanti del cinema quali Jack Huston, Jason Schwartzman, Ben Whishaw, Jessie Buckley, Salvatore Esposito e Andrew Bird.

Inoltre è presente un breve riassunto della storia che andrà in onda nella prossima stagione di Fargo: "Nel 1950 abbiamo assistito alla conclusione di due grandi fenomeni migratori: quello dei paesi del sud Europa, con gli abitanti di nazioni quali l'Italia che si stabilirono nelle grandi metropoli del nord America quali Chicago e New York, e quello dei cittadini afro-americani che scapparono dal sud per sfuggire alle leggi razziali di Jim Crow, finendo nelle stesse città degli europei. In Kansas City, nel Missouri due gruppi criminali, uno italiano e l'altro afro-americano, si sono accordati per una pace traballante. Insieme governano lo spaccio di droga, le mazzette e altre attività criminali. Anche questo è un pezzo di storia d'America. Infine per mantenere la pace tra le due bande i rispettivi capi hanno deciso di scambiarsi i figli, facendoli crescere all'avversario".

La quarta stagione sarà disponibile a partire dal prossimo 19 aprile, se cercate altre informazioni vi lasciamo con questa intervista al regista di Fargo.