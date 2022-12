Gannibal: disponibile su Disney Plus la serie horror giapponese tratta dal celebre manga!

Nella giornata di mercoledì 28 dicembre sono approdati in streaming su Disney+ i primi due episodi di Gannibal, serie thriller horror giapponese, adattamento in live-action del manga best-seller di Masaaki Ninomiya. Ogni mercoledì verrà diffuso un nuovo episodio per un totale di sette. La regia è affidata completamente a Katayama Shinzo.

Gannibal è descritto come "un cupo horror moderno" ambientato nelle zone rurali del Giappone. Al centro della storia troviamo un poliziotto residenziale (detto "Chuzai") che viene inviato presso il villaggio di Kyokamura con la moglie e la figlia dopo che il suo predecessore è scomparso in circostanze misteriose. L’uomo si ritroverà lentamente a svelare l’orribile verità su di una pratica ancora diffusa nel villaggio: il cannibalismo. Un giorno, infatti, viene ritrovato il cadavere di una anziana signora sulla montagna. La famiglia Goto sostiene che sia stata attaccata da un orso, ma Daigo nota un segno di morso umano. Presto emerge che non tutto è come sembra nel villaggio.

Con protagonista Yagira Yuya nel ruolo di Agawa Daigo, il cast della serie include Kasamatsu Sho (Goto Keisuke), Yoshioka Riho (Agawa Yuki), Takasugi Mahiro (Terayama Kyosuke), Baisho Mitsuko (Goto Gin), Rokkaku Seji (Goto Kiyoshi), Sugita Rairu (Goto Yosuke), Yoshihara Mitsuo (Iwao), Nakamura Yutaro (Ryuji), Sakou Yoshi (Goto Mutsuo), Shimizu Kokone (Agawa Mashiro), Nakamura Baijaku (Sabu), Kita Kana (Kano Sumire), Yamashita Rio, Tanaka Shunsuke, Yashiba Toshihiro, Kawai Aoba Akahori Masaai, Nikaido Satoshi, Ogi Shigemitsu, Riju Go e Matsuura Yuya.

Come detto, la regia è affidata a Katayama Shinzo, mentre la sceneggiatura è firmata da Oe Takamasa. Nel 2022 i due hanno ricevuto una nomination agli Oscar per Drive My Car, il film diretto da Ryusuke Hamaguchi premiato come miglior film internazionale all'inizio di quest'anno, dopo essere stato nominato anche come miglior film (primo giapponese a riuscirci).

Di seguito potete visualizzare anche il poster di Gannibal.