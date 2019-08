Garfield avrà una nuova serie tv sul canale Nickelodeon

In seguito all'acquisizione di Paws, Inc., titolare dei diritti del celebre gatto rosso mangiatore di lasagne, Viacom ha annunciato che verrà sviluppata una nuova serie tv animata con lo storico felino dei fumetti, Garfield, che vedrà la luce sul canale per famiglie Nickelodeon. Il personaggio è noto anche per le sue apparizioni al cinema.

"Quest'acquisizione segna un altro passo nella nostra evoluzione verso l'obiettivo di diventare la prima tappa, fra contenuti e personaggi, per i bambini. Quindi siamo incredibilmente felici di vedere Garfield unirsi al nostro crescente elenco di franchise amati a livello globale e di presentare questo simpatico gatto ad una nuova generazione di fan" ha dichiarato il presidente di Nickelodeon, Brian Robbins.



Creato originariamente da Jim Davis nel 1978 come fumetto per i giornali, il gattone Garfield è diventato un fenomeno mediatico negli anni successivi, con numerose serie tv e speciali e la voce originale di Lorenzo Music, oltre a due live action ibridi realizzati con la CGI e il doppiaggio di Bill Murray, Breckin Meyer e Jennifer Love Hewitt.

"Ho sempre cercato di far ridere le persone con un umorismo classico e accattivante per bambini e adulti. Sono lieto che Garfield venga messo nelle abili mani del team di Nickelodeon" ha spiegato Davis "Sanno come intrattenere e saranno grandi amministratori di questo franchise. Sono anche entusiasta di continuare a fare la cosa che mi fa alzare dal letto al mattino...il fumetto!".

Mentre la serie animata è in lavorazione, Jim Davis continuerà a lavorare al fumetto su Garfield.

Ricordiamo che Nickelodeon ha rinnovato SpongeBob per una tredicesima stagione e ha ordinato il revival del programma Double Dare.