Gargoyle: Keith Davids racconta i suoi momenti preferiti dello show Disney

In questi ultimi giorni si è ripresi a parlare della serie animata di Disney, Keith David ha affermato che tornerebbe in Gargoyle, progetto a cui è rimasto molto legato. In un'intervista l'interprete di Golia ha raccontato i momenti preferiti nello show.

Keith David, parlando a ComicBook.com ha affermato: "Sono stati molti i miei momenti preferiti, ma quello che mi è piaciuto di più è quando Golia è in cima ad un edificio, o meglio di fronte ad un precipizio e dice ho perso tutto, anche la mia vendetta".

Il momento a cui si riferisce è andato in onda nel corso della seconda delle 78 puntate di cui è composta la serie, intitolata "Awakening Part 2", qui Golia e Hudson sono partiti per andare alla ricerca di Hakon e della sua armata, a seguito di numerose vicissitudini Hakon e tutti i suoi servi vengono uccisi e tutti i Gargoyles tranne Golia diventeranno di pietra per i successivi mille anni.

Come potete leggere nel post di Instagram che trovate in calce alla notizia, la serie farà parte del palinsesto del nuovo servizio streaming Disney+, che andrà in onda a partire dal prossimo 12 novembre. Per sapere gli altri cartoni presenti nel catalogo vi consigliamo di leggere questa notizia sui diversi show animati presenti in Disney+.