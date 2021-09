Gargoyles, altro che action-figure: guardate questo tenero peluche di Golia!

Dopo l'incredibile action figure di Gargoyles - Il Risveglio degli eroi, Disney ha svelato un nuovo prodotto dedicato alla serie animata che ha trovato nuova linfa in streaming su Disney: un tenerissimo peluche di Golia alto quasi 20 centimetri.

Sebben sia andata in onda per appena tre stagioni tra il 1994 e il 1997, Gargoyles è diventata col tempo un vero e proprio cult della serialità animata americana e il suo approdo su Disney+ ha attirato moltissimi fan che non erano riusciti ancora a recuperarla dopo la sua pubblicazione originale.

Tra questi c'è anche Beaue DeMayo, sceneggiatore della serie Marvel Moon Knight: "Probabilmente ero più entusiasta di vedere Gargoyles quando è uscita su Disney+ rispetto a qualsiasi altra serie. Sono cresciuto con quella roba. È strano, sono un fanboy e vado dove mi porta il vento."

Intanto, dopo quasi vent'anni dal suo debutto in TV, c'è chi pensa che la serie potrebbe fare da base per un adattamento live-action. Ne ha parlato tra gli altri anche il co-creatore Greg Weisman, che in un'intervista del 2020 ha aperto ad un progetto targato Disney+: "Mi piacerebbe molto, soprattutto affidassero a me la scrittura e la produzione. Ovviamente nessuno vuole una brutta versione di Gargoyles, e se uscisse male sarebbe una cosa orribile per tutti quanti. Ma anche se facesse schifo, potrebbe avere talmente tanta risonanza da farci pubblicare più fumetti o nuovi episodi dello show".